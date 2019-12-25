Петербуржец с ножевым ранением утверждал, что ранил себя сам, прикрывая возлюбленную

Мужчина пытался убедить полицейских, что случайно нанес себе травму живота ножом.

В воскресенье, 7 июня, в полицию Невского района Петербурга поступило сообщение от петербурженки 1981 года рождения. Женщина заявила о ножевом ранении у ее сожителя. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в квартире одного из домов на Искровском проспекте. У мужчины диагностировали ножевое ранение живота. Он пояснил, что неосторожно обращался с ножом и сам травмировал себя. Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Правоохранители поставили под сомнение слова потерпевшего. Позже заявительница сама пришла в отделение полиции и призналась, что это она нанесла ранение мужчине во время ссоры, когда они распивали спиртные напитки.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее мы писали, что в Петербурге на чердаке нашли труп мужчины, пропавшего несколько дней назад.

Фото: Piter.TV