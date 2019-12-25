Прикрытую "Зенитом" свежую сербскую черешню не пустили в Петербург

Ягоды в коробках с украденным логотипом отправят на уничтожение.

Утром 11 июня Южный таможенный пост петербургской таможни встретил 18 тонн свежей черешни из Сербии. Ягоды нового урожая, рассказали в пресс-службе ведомства, оказались неожиданно покрыты картонными крышками с узнаваемым логотипом петербургского ФК "Зенит".

Таможенники обратили внимание, что сербы использовали товарный знак "ZENIT FRUIT DOO BEOGRAD", чье название созвучно с известным российским товарным знаком, принадлежащим футбольному клубу. Таможенные эксперты отметили, что к использованию чужого знака часто прибегают, чтобы привлечь внимание покупателей, а в случае с черешней внимание привлекается к странному сочетанию ягод и спортивного логотипа.

В самом "Зените" таможенникам рассказали, что соглашения на использование своего товарного знака они никому не давали и заявили, что фруктовые коробки с футбольным логотипом могут нанести ущерб репутации клуба. Возбуждено уголовное дело, контрафакт изъят. Черешню уничтожат на основании судебного решения.

Ранее мы писали, что в порту задержали 73 тонны контрабандного европейского сыра.

Фото: пресс-служба петербургской таможни