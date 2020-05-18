Она звонила в Главное контрольное управление Москвы, чтобы оспорить штраф, но её там "отфутболили".

Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции. Профессор РУДН Ирина Карабулатова почти год не выходит из дома. Ролик с её историей опубликовала журналистка Наталья Панкратова.

Карабулатова рассказала, что у неё первая группа инвалидности, а также больные лёгкие — из-за чего она довольно часто болеет. Недавно у неё обострился тонзиллит. Москвичка вызвала врача домой, он диагностировал ОРВИ.

Далее Карабанова должна была установить московское приложение "Социальный мониторинг" из-за подозрения на заболевание COVID-19. Но она не смогла сделать этого, потому что её телефон не способен устанавливать приложения. При этом ранее сообщалось, что власти обеспечат гражданину доступ к приложению, если он не может сделать этого самостоятельно. Но Ирине Карабановой просто выписали штраф.

По её словам, она звонила в Главное контрольное управление Москвы, чтобы оспорить штраф и объяснить ситуацию. Карабанова добавила, что там её "отфутболили".

Ранее в Москве отменены штрафы за ошибки в номере машины в пропусках.

Видео: Facebook / Natalie Pankratova