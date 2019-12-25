Приказ о расширении панорамы Петербурга хотят утвердить до конца года

Это позволит сберечь панорамные виды от застройки.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников рассмотрит приказ об историческом поселении федерального значения "Город Санкт-Петербург". Это позволит создать механизмы охраны исторической среды города.

Приказ был разработан Министерством культуры РФ на основе материалов, которые ранее подготовил КГИОП. Еще в 2016-м году ведомство провело научно-исследовательскую работу, которая содержала проект границ и проект предмета охраны исторического поселения.

Сложность связана, в первую очередь, с масштабами исторического поселения "Город Санкт-Петербург" и разнородностью исторической среды нашего города. У нас стилистическая и градостроительная разнородность чрезвычайно высокая, и невозможно прописать одинаковый регламент для кварталов, которые формировались в разные периоды, например, Адмиралтейской части и Петроградской стороны. отметил председатель КГИОП Сергей Макаров.

Охрана исторического поселения дает возможность более детального сохранения исторических панорам. На данный момент не существует юридического механизма, который бы разрешал сохранять панорамы и виды за границами зон охраны. После утверждения границ и предмета охраны в нее войдет территория на расстоянии до 10 км. Это позволит сохранить уникальные виды от застройки.

Приказ планируют принять до конца этого года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что копия исторического Дома Рогова в переулке Щербакова появится до осени 2021 года.

Фото: Piter.TV