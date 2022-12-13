На флаг нанесли надпись в память о погибшем военном корреспонденте Владлене Татарском.

Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о поднятии российского флага над администрацией Артемовска в ДНР. Об этом сообщила его пресс-служба в Telegram-канале.

На флаг нанесли надпись в память о погибшем военном корреспонденте Владлене Татарском. Также над администрацией города водрузили флаг "Вагнера". Пригожин отметил, что юридически Артемовск взят, но в западных районах города находятся войска противника.

Напомним, 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Петербурге прогремел взрыв. В помещении проходила встреча с военкором Татарским, который погиб в результате происшествия. Еще 30 человек пострадали, 24 из них госпитализированы. По предварительным данным, взрывное устройство принесла одна из посетительниц.

Ранее мы сообщали, что в деле о взрыве на Университетской набережной появилась вторая подозреваемая.

Видео: Telegram / Пресс-служба Пригожина