Пригожин встретился с представителем ЦАР в Петрбурге

Какой-либо подробной информации о представителе ЦАР не указано: он обозначен как "господин посол".

Глава "Русского дома" в ЦАР Дмитрий Сытный опубликовал в своих соцсетях фото, на котором Евгений Пригожин пожимает руку представителю Центральноафриканской Республики. Запись появилась в Сети в четверг, 27 июля.

В подписи обозначено, что фотография сделана во время саммита "Россия — Африка" в Северной столице. Какой-либо подробной информации о представителе ЦАР не указано: он обозначен как "господин посол".

По данным "Фонтанки", интерьеры на фото похожи на обстановку принадлежащего семье Пригожина отеля "Трезини".

Ранее Путин заявил о начале бесплатных поставок зерна РФ в Африку через 3-4 месяца.

Фото: Соцсети Дмитрия Сытного