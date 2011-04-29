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Пригожин встретился с представителем ЦАР в Петрбурге
Сегодня, 13:49
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Пригожин встретился с представителем ЦАР в Петрбурге

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Какой-либо подробной информации о представителе ЦАР не указано: он обозначен как "господин посол".  

Глава "Русского дома" в ЦАР Дмитрий Сытный опубликовал в своих соцсетях фото, на котором Евгений Пригожин пожимает руку представителю Центральноафриканской Республики. Запись появилась в Сети в четверг, 27 июля.

В подписи обозначено, что фотография сделана во время саммита "Россия — Африка" в Северной столице. Какой-либо подробной информации о представителе ЦАР не указано: он обозначен как "господин посол".  

По данным "Фонтанки", интерьеры на фото похожи на обстановку принадлежащего семье Пригожина отеля "Трезини".

Ранее Путин заявил о начале бесплатных поставок зерна РФ в Африку через 3-4 месяца.

Фото:  Соцсети Дмитрия Сытного

Теги: саммит россия африка, санкт-петребург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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