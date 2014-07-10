Пригожин снял на видео вступивших в ЧВК "Вагнер" заключенных

Бизнесмен произвел набор на СВО в исправительной колонии.

Российский основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин снял на видео заключенных из Кемеровской области, которые приняли решение вступить в ряды Вооруженных сил РФ для участия в специальной военной операции. Кадры размещены в социальной сети "Вконтакте" пресс-службой компании "Конкорд". Ее владельцем является бизнесмен Пригожин. Таким образом Евгений Пригожин отреагировал на запрос информационного портала NGS42.Ru о посещении им колоний Кемеровской области для набора новых бойцов ЧВК. Тот заметил, что находился рядом с новобранцами СВО, поэтому переадресовал вопрос именно им.

Здорово, пацаны. Мы из Кузбасса. ИК-29. В данный момент проходим подготовку (...). Скоро пойдем в бой (...). Матери, не переживайте, отпускайте своих сыновей. заявление заключенных

В кадре показаны одетые в военную форму мужчины с оружием в руках. Они уверены, что в скором времени "заработают медали" в боях на Украине.

"ЧВК Вагнер Центр" получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-служба компании "Конкорд"