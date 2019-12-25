"ЧВК Вагнер Центр" получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Госстройнадзор 8 ноября отказал в выдаче разрешения на ввод из-за расхождений площади в разрешении на строительство, проектной документации и техплане.

В Петербурге Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию "ЧВК Вагнер Центр". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Госстройнадзора.

Госстройнадзор 8 ноября отказал в выдаче разрешения на ввод из-за расхождений площади в проектной документации и техплане. АО "Ритейл" (застройщик) выявил техническую ошибку в документации и внес необходимые изменения. После этого застройщик получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

"ЧВК Вагнер Центр" – это комплекс зданий, в котором находятся места для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, которые будут заниматься повышением обороноспособности РФ, в том числе информационной.

Фото: ЧВК Вагнер Центр