Пригожин пообещал "порвать на куски" Шнурова на ринге

Продюсер принял вызов музыканта о поединке.

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин пообещал "порвать на куски" артиста Сергея Шнурова на бойцовском ринге. Соответствующий призыв к оппоненту медийная личность разместила на собственном аккаунте в Instagram. Он вызвал лидера группы "Ленинград" на поединок.

Пригожин заметил, что ранее музыкант говорил о том, что может встретиться с продюсером на ринге, поэтому Пригожин решил принять этот вызов. Он уверен, что сможет "порвать на куски" оппонента, добавив, что готов к бою в любое время.

И тогда посмотрим, кто из нас мужчина настоящий. Оскорблять женщин в интернете ты мастер, а вот на ринге в кругу наших общих друзей мы как раз сможем показать, кто чего стоит на самом деле. Иосиф Пригожин, продюсер

Напомним, что в январе СМИ сообщили о том, что Сергей Шнуров написал заявление в полицию на Иосифа Пригожина. Адвокат музыканта Алексей Добрынин рассказал, что поводом этого послужили послужили угрозы продюсера в адрес Шнурова. Позже стало известно, что правоохранительные органы не стали возбуждать уголовное дело.

Иосиф Пригожин высказался по поводу избиения сына Стаса Пьехи.

Фото и видео: Instagram / prigozhin_iosif