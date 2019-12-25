Пригожин ответил на резолюцию США шуткой про Микки Мауса

Пресс-служба "Конкорда" в своей группе "ВКонтакте" прокомментировала очередную инициативу Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов, которая в последнее время уделяет очень много внимания российскому предпринимателю Евгению Пригожину.

Как известно, Палата представителей США приняла резолюцию против бизнесмена, заявив, что "его деятельность угрожает национальным интересам государства". Пригожин иронично отметил, что многочисленные резолюции против него скоро принесут ему большую популярность.

В "Конкорде" привели слова бизнесмена: по словам Пригожина, в США генерируют крайне большое количество различных документов в отношении его персоны. Предприниматель уверен, что такими темпами он может стать "популярнее Микки Мауса". Также бизнесмен отметил, что не станет принимать ответные резолюции:

Но тем не менее я пока воздержусь от того, чтобы принимать в компании "Конкорд" резолюцию против резолюции Палаты представителей, принимающей против меня большое количество резолюций Пригожин.

Ранее мы сообщали о том, что Пригожин рассказал об умении Лукашенко находить правильные решения. Он подчеркнул, что сейчас на Лукашенко оказывается "колоссальное давление со всех сторон" в преддверии президентских выборов.

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