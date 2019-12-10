Иосиф Пригожин оценил положение российских артистов

Продюсер Иосиф Пригожин оценил положение артистов, работающих в России. Об этом сообщило издание "Собеседник.ru".
Продюсер отметил, что российские артисты "работают, как крепостные" в отличие от зарубежных коллег. Они зарабатывают участием в фестивалях и телевизионных эфирах. По словам Пригожина, наши артисты часто сидят в жюри, но им за это никто не платит.
Только два артиста сказали в свое время: "Халявы не будет!" — это Сергей Шнуров и Алла Пугачева. Если бы все артисты так себя повели, то к нам бы по-другому относились.
Иосиф Пригожин
Ранее Иосиф Пригожин заявил, что из-за ситуации с коронавирусом артисты вынуждены "проедать то, что удалось в свое время скопить".
Ранее Пригожин оценил сообщения о "разорении своего бизнеса".
Фото: Instagram / prigozhin_iosif
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все
Скромнее надо быть, вы ничем не лучше остальных граждан России, возвели себя в ранг небожителей!