В Уфе вынесли приговор местной жительнице, сбившей женщину с ребёнком

Девушка проведёт 3 года в колонии-поселении.

Кировский районный суд Уфы вынес приговор жительнице города Дарье Сорокиной, которая сбила женщину с ребёнком на пешеходном переходе. Девушка будет отбывать 3 года в колонии-поселении с лишением водительских прав на 2 года. Об этом сообщил телеканал "360".

По данным пресс-службы суда, Сорокина стала фигуранткой дела о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Поскольку у самой девушки есть годовалый сын, исполнение наказания было отсрочено до момента, когда мальчик достигнет 14-летнего возраста.

Я не хотела этого делать, я никогда не хотела убивать людей. Я очень прошу прощения за такую потерю, мне до сих пор очень сложно все это вспоминать. Наверное, никогда не смогу нормально с этим жить. Простите. обратилась осужденная к вдовцу погибшей женщины в зале суда

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Фото: Telegram / Прокуратура Республики Башкортостан