Плачущего младенца оставили в иномарке на севере Москвы

Прохожие обратили внимание на плач младенца, который доносился из иномарки, припаркованной на улице Лихоборские Бугры в Москве. Как сообщил телеканалу "360" источник в столичных экстренных службах, забытый малыш лежал на заднем сидении автомобиля Nissan в люльке.
К машине были вызваны сотрудники МЧС и бригада скорой помощи.
Отметим, что официального подтверждения инцидента ещё не поступило.
Ранее мы сообщили о том, что мужчина сгорел в лифте во время пожара в Москве.
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все