Плачущего младенца оставили в иномарке на севере Москвы

Прохожие вызвали на место происшествия сотрудников МЧС и бригаду скорой помощи.

Прохожие обратили внимание на плач младенца, который доносился из иномарки, припаркованной на улице Лихоборские Бугры в Москве. Как сообщил телеканалу "360" источник в столичных экстренных службах, забытый малыш лежал на заднем сидении автомобиля Nissan в люльке.

К машине были вызваны сотрудники МЧС и бригада скорой помощи.

Отметим, что официального подтверждения инцидента ещё не поступило.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина сгорел в лифте во время пожара в Москве.

Фото: Pxhere