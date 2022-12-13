Мужчина сгорел в лифте во время пожара в Москве

Пламя затронуло комнату консьержа, приквартирный холл и лифтовые шахты.

В жилом доме на северо-востоке столицы вспыхнул пожар, который привёл к смерти человека. Заживо сгорел мужчина, который находился в лифте. Об этом сообщил телеканал "360", ссылаясь на свой источник.

Огонь охватил на первом этаже комнату консьержа, приквартирный холл и лифтовые шахты. Площадь возгорания — 50 кв.м. Собеседник телеканала "360"

Во время возгорания кабина находилась на первой этаже тело было передано медикам. Кроме того, из пламени спасли ещё 16 совершеннолетних граждан, один из которых отравился продуктам горения. Всем оказали помощь врачи.

Во время пожара огнеборцы провели эвакуацию более 30 жильцов. На место происшествия прибыл автобус для временного размещения людей.

Также данные о возгорании привели представители ГУ МЧС по Москве. Ни отметили, что сигнал о пожаре на первом этаже 17-этажного жилого дома на Тайнинской улице поступил в 10:19.

Ранее мы сообщили о том, что на юго-востоке Москвы произошло ДТП с четырьмя автомобилями.

Фото: Pxhere