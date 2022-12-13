На юго-востоке Москвы произошло ДТП с четырьмя автомобилями

На месте аварии разлилось топливо.

Сразу 4 авто столкнулись на Волгоградском проспекте у дома № 41с2 в Москве. Как сообщил телеканалу "360" источник в экстренных службах, в ходе происшествия пострадали 3 человека.

По предварительной информации, детей среди пострадавших нет. На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб, которые уже перекрыли 2 полосы. Кроме того, при аварии на дороге случился разлив топлива.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что на севере Москвы загорелись бытовки.

Видео: телеканал "360"