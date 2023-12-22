Приговор за жёсткое ДТП с мотоциклом вынесли водителю в Петербурге

Водителю было назначено наказание в виде ограничения свободы на 2 года и лишения прав на тот же срок. Кроме того, с него была взыскана компенсация морального вреда в размере 800 тыс. рублей в пользу потерпевшего.

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес приговор водителю, который спровоцировал серьёзное ДТП с мотоциклистом летом 2022 года. Водитель автомобиля утверждал, что не заметил байкера, но видео с камер показало истинную картину происшествия. Об этом информирует Объединённая пресс-служба городских судов.

Авария произошла примерно в 23:20 27 июня 2022 года на Якорной улице. Подсудимый двигался на своем автомобиле Hyundai ix35 от проспекта Энергетиков в сторону проспекта Металлистов, со скоростью около 30–40 км/ч, и решил повернуть налево на прилегающую территорию, не убедившись в безопасности маневра. В момент выезда автомобиля на "встречку", его боковую часть сильно ударил мотоцикл Honda CBR600RR, который двигался прямо по Якорной улице. От удара мотоциклиста отбросило на припаркованную Hyundai Solaris, в результате чего он получил тяжёлые травмы.

Водитель автомобиля не признал свою вину. Он утверждал, что во встречном направлении двигался только Ford Transit, находившийся в 150–200 метрах, когда он начал поворачивать. По словам водителя, коснувшись передними колесами поребрика, он почувствовал сильный удар в заднюю часть машины, в результате чего она развернулась на 45 градусов. Байкера он якобы не заметил и не слышал до момента столкновения. Однако на записи с камеры наблюдения видно, что мотоциклист ехал перед микроавтобусом, а водитель Hyundai начал поворачивать, когда он был уже достаточно близко. В результате удара мотоцикл или его части взметнулись в воздух, а автомобиль развернулся.

Суд признал водителя Hyundai виновным в нарушении правил дорожного движения, что привело к неосторожному причинению тяжкого вреда здоровью человека (ч.1 ст.264 УК РФ). Водителю было назначено наказание в виде ограничения свободы на 2 года и лишения прав на тот же срок. Кроме того, с него была взыскана компенсация морального вреда в размере 800 тыс. рублей в пользу потерпевшего.

Ранее мы сообщили о том, что задержан предполагаемый виновник смертельного ДТП на Дороге жизни.

Видео: Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга