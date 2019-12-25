Приговор по делу о гибели детей на Сямозере оставили без изменений

Трагедия произошла летом 2016 года.

Верховный суд Карелии признал законным оправдательный приговор экс-руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и врио начальника надзорного ведомства Людмилы Котович по делу о гибели 14 детей в оздоровительном лагере на Сямозере в 2016 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В марте текущего года при повторном рассмотрении дела суд Петрозаводска счел невиновными обоих представителей ведомства, несмотря на то, что лагерь работал с нарушениями, о чем им было известно. Кроме того, отметили, что в компетенцию Роспотребнадзора не входит контроль происходящего во время водных походов, в ходе одного из которых случилась трагедия. В свою очередь прокуратура призывала приговорить Коваленко и Котович к шести годам лишения свободы.

Напомним, трагедия на Сямозере в Карелии произошла летом 2016 года. 47 детей в сопровождении вожатых отправились в поход по водоему. Во время шторма лодки перевернулись, 14 детей погибли.

Ранее мы сообщали, что в Италии водитель спас 25 детей из загоревшегося автобуса.

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