Транспорт направлялся в детский лагерь на озере Комо.

В Италии водитель спас 25 детей из загоревшегося автобуса. Об этом рассказали местные журналисты из издания Corriere della Sera. По данным СМИ, инцидент зафиксирован в северной части страны, в провинции Лекко, расположенной на берегу озера Комо.

Транспортное средство пострадало в тоннеле. Водитель успел вынести из салона всех несовершеннолетних пассажиров. Огонь заполыхал после того, как мужчина спас детей. Известно, что они направлялись на отдых в детский лагерь.

В экстренных службах считают, что автобус загорелся из-за лопнувшей шины. Медики оказали помощь водителям трех легковых автомобилей, которые двигались за автобусом. Они получили легкое отравление продуктами горения. К ликвидации огня было привлечено пять бригад пожарных. Автобус успел выгореть до основания каркаса.

В Москве загорелся пассажирский автобус.

Видео: YouTube / Lecco Notizie