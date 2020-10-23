Напавшему на маляра с ножом в "Лахта-центре" мужчине вынесли приговор

Злоумышленник проведёт 6 лет в колонии строгого режима.

Суд в Петербурге вынес приговор мужчине, напавшему с ножом на маляра в "Лахта Центре". Он проведёт 6 лет в колонии строгого режима. Об этом сообщило издание Spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Северной столицы.

Напомним, что инцидент произошёл в марте 2022 года на 39-ом этаже небоскрёба. Злоумышленник набросился на рабочего и нанёс ему несколько ударов ножом. Жизнь пострадавшего удалось спасти при госпитализации.

29-летнего подозреваемого задержали на месте. Он сознался правоохранителям в содеянном. Помимо отбывания уголовного срока, нападавший будет обязан выплатить своей жертве 500 тыс. рублей компенсации.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге суд вынес приговор пьяной матери, по вине которой младенец утонул в ванной.

Фото: Piter.TV