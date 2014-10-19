Суд вынес приговор мужчине за избиение подростков на Большой Посадской

етроградский районный суд назначил ему четырёхлетний срок заключения в исправительной колонии строгого режима.

В Петербурге состоялся суд, вынесший наказание мужчине, совершившему преступление, квалифицируемое по ч.2 ст.213 УК РФ. Как пишет spb.aif.ru, обвиняемый напал на трёх подростков.

Инцидент случился в октябре минувшего года в подъезде жилого дома на Большой Посадской улице. Подсудимый находился в алкогольном опьянении.

Внешний облик молодых людей вызвал недовольство обвиняемого. Он сначала применил перцовый баллончик, а потом жестоко избил одного подростка ударами ног и рук, нацеленными в брюшную полость и голову. Второго ребёнка злоумышленник схватил за волосы и ударил лицом о лестничные перила.

Преступник полностью осознал содеянное и искренне раскаялся. Петроградский районный суд назначил ему четырёхлетний срок заключения в исправительной колонии строгого режима. Параллельно были удовлетворены гражданские иски, общая сумма выплат по которым составила 310 тысяч рублей.

Ранее мы сообщили о том, что с посетителя Эрмитажа взыскали 847 тыс. рублей за повреждение трона Павла I.

Фото: Piter.TV