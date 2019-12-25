Петербургскому финансисту вынесли приговор по делу о хищении более 5,6 млрд рублей

Следствие указывает, что средства похитили из компенсационных фондов и членских взносов.

Суд вынес приговор финансисту Алексею Елисееву по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Мужчина в составе организованной группы похитил свыше 5,6 млн рублей из средств, принадлежавших компенсационным фондам и полученных из членских взносов. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Северной столицы.

Как показали собранные следствием материалы, с декабря 2009 года по октябрь 2017 года Елисеев занимался хищением по фиктивным договорам. Он злоупотребил доверием руководства ряда компаний. Среди них – СРО Союз проектных организаций "Стандарт-Проект", Союз организаций строительной отрасли "Строительный ресурс" и Союз инженеров-изыскателей "Стандарт-Изыскания".

Фигурант дела приговорен к 6 годам и 2 месяцам колонии общего режима. Также он выплатит штраф в размере 300 тыс. рублей. Имущество экс-финансиста находится под арестом.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге условный срок получил организатор дорожного картеля.

Фото: Piter.TV