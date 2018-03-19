Городской суд может изменить наказание для бывшего депутата Вячеслава Нотяга

Санкт-Петербургский городской суд еще раз рассмотрит дело экс-чиновника Вячеслава Нотяга: и защита, и обвинение недовольны предыдущим вердиктом.

В Санкт-Петербургском городском суде отложили рассмотрение апелляции в отношении наказания экс-депутата Вячеслава Нотяга. И сторона защиты, и обвинения хотели просить суд отменить обвинительное заключение. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Экс-чиновник ЗакСа неделю назад отметил 58-летие в камере заключения. В середине января Нотяга признали виновным в получении взятки в Кировском районном суде. В результате слушаний ему придется три года провести в СИЗО строгого режима. Также бывшего депутата обязали выплатить государству миллион рублей в качестве штрафной санкции. Помимо этого, в течение двух лет после освобождения мужчина не будет иметь права занимать государственные распорядительные должности. Однако, на самом оглашении вердикта бывший чиновник не присутствовал - его подвело здоровье. Мужчину забрали в в больницу. Там его определили в ренимационное отделение. На госпитализации Нотяг пробыл три недели, но после его все-таки переправили в камеру заключения.

По мнению специалистов, суд назначил наказание меньше нижнего предела. Напомним, что изначально Прокуратура запрашивала Нотягу восемь лет строгого режима. Эксперты просили вернуть экс-депутата 60 миллионов рублей. Адвокат же просит полного оправдания своему подзащитному. Юрист считает, что два эпизода получения взятки не доказаны следствием. Очередное заседание по данному делу назначено на 17 апреля.

Днем 19 марта Городской суд перенес рассмотрение дела. Во время заседания Нотяг постоянно кашлял, показывая не лучшее состояние здоровья.