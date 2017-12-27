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Экс-депутат ЗакСа Нотяг будет отбывать три года строгого режима за коррупционную деятельность
Вчера, 15:37
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lesjasap
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Экс-депутат ЗакСа Нотяг будет отбывать три года строгого режима за коррупционную деятельность

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Вячеслава Нотяга признали виновным в получении взятки от представителя строительной компании.

В Кировском суде приняли решение по делу бывшего депутата Вячеслава Нотяга. Напомним, что чиновник обвиняется во взяточничестве. Напомним, что по информации следствия, экс-депутат ЗакСа получил крупную денежную сумму в размере 1,2 миллионов рублей от представителя компании “Воин-В”.
 
Прокуратура Санкт-Петербурга запрашивала для подсудимого восемь лет колонии строгого режима и штраф в размере 60 миллионов рублей. Еще одним наказанием для чиновника должно было стать условие  не занимать государственные должности в течение четырех лет после выхода из заключения.Отметим, что во время заседания Нотягу стало плохо и он попросил вызвать медиков скорой помощи. 
 
Однако, судья принял решение признать Вячеслава Нотяга виновным по данному делу и назначил ему наказание в виде трехлетнего отбывания в исправительном учреждении строгого режима, штраф в миллион рублей и запрет занимать госдолжности на срок три года. 
 
Напомним, что 12 января суд вынес вердикт в отношении петербуржца, который пытался дать взятку участковому
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Теги: депутат , кировский районный суд , нотяг , строгий режим , уголовное дело
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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