Экс-депутат ЗакСа Нотяг будет отбывать три года строгого режима за коррупционную деятельность

Вячеслава Нотяга признали виновным в получении взятки от представителя строительной компании.

В Кировском суде приняли решение по делу бывшего депутата Вячеслава Нотяга. Напомним, что чиновник обвиняется во взяточничестве. Напомним, что по информации следствия, экс-депутат ЗакСа получил крупную денежную сумму в размере 1,2 миллионов рублей от представителя компании “Воин-В”.

Прокуратура Санкт-Петербурга запрашивала для подсудимого восемь лет колонии строгого режима и штраф в размере 60 миллионов рублей. Еще одним наказанием для чиновника должно было стать условие не занимать государственные должности в течение четырех лет после выхода из заключения.Отметим, что во время заседания Нотягу стало плохо и он попросил вызвать медиков скорой помощи.

Однако, судья принял решение признать Вячеслава Нотяга виновным по данному делу и назначил ему наказание в виде трехлетнего отбывания в исправительном учреждении строгого режима, штраф в миллион рублей и запрет занимать госдолжности на срок три года.