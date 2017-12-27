В Петербурге мужчину оштрафовали за попытку подкупить участкового

Суд в Петербурге приговорил к штрафу мужчину, который пытался подкупить участкового полицейского, чтобы тот не проверял личности граждан Узбекистана.

В Петербурге вынесли приговор Эльшану Серову, которого признали виновным в даче взятки участковому полицейскому Кировского района. В ходе заседаний суда установили, что 22 октября прошлого года мужчина в кабинете 31 отделения полиции Петербурга положил на стол участкового уполномоченного 15 тысяч рублей. Этими деньгами он надеялся подкупить полицейского, чтобы тот не составлял протоколы в отношении граждан Узбекистана. Иностранцы проштрафились с получением разрешения на работу в России. Кроме того, Серов рассчитывал, что сотрудник органов не будет проверять личности нарушителей.

Полицейский принимал участие в мероприятий "Оперативный эксперимент". Поэтому предполагаемая взятка превратилась в уголовное дело для Серова. В суде он признал свою вину. Кировский районный суд назначил ему штраф в 450 тысяч рублей.