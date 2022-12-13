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Скандального блогера из Петербурга требуют привлечь к уголовной ответственности за слежку и вымогательство
Сегодня, 16:38
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Скандального блогера из Петербурга требуют привлечь к уголовной ответственности за слежку и вымогательство

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В полицию обратилась женщина в 9-летним ребёнком.

Блогера-гонщика из Северной столицы Эмиля Пашаева заподозрили в слежке и вымогательстве. С таким заявлением в городскую полицию обратилась петербурженка. Об этом сообщило издание Spb.aif.ru.

Женщина утверждает, что блогер организовал за ней слежку с 28 декабря 2022 года, а также угрожает ей и требует денег.Также она считает, что Пашаев пичастен к ОПГ. У заявительницы есть 9-летний ребёнок. 

Пострадавшая потребовала привлечь вымогателя к уголовной ответственности. 

Ранее мы сообщили о том, что полиция Петербурга возбудила уголовное дело по факту нападения на незрячую женщину.

Фото: Piter.TV

Теги: блогер, криминал, санкт-петербург, слежка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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