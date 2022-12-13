Скандального блогера из Петербурга требуют привлечь к уголовной ответственности за слежку и вымогательство

В полицию обратилась женщина в 9-летним ребёнком.

Блогера-гонщика из Северной столицы Эмиля Пашаева заподозрили в слежке и вымогательстве. С таким заявлением в городскую полицию обратилась петербурженка. Об этом сообщило издание Spb.aif.ru.

Женщина утверждает, что блогер организовал за ней слежку с 28 декабря 2022 года, а также угрожает ей и требует денег.Также она считает, что Пашаев пичастен к ОПГ. У заявительницы есть 9-летний ребёнок.

Пострадавшая потребовала привлечь вымогателя к уголовной ответственности.

Ранее мы сообщили о том, что полиция Петербурга возбудила уголовное дело по факту нападения на незрячую женщину.

Фото: Piter.TV