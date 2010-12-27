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В Петербурге с 20 апреля изменится расписание пригородных электричек
Сегодня, 11:30
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nadiputintseva
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В Петербурге с 20 апреля изменится расписание пригородных электричек

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Новое расписание введут в связи с сезонным увеличением пассажиров.

С 20 апреля в Санкт-Петербурге изменится расписание электричек, сообщили в "Северо-западной пригородной пассажирской компании".

Новый режим работы обусловлен сезонным увеличением пассажиропотока. С пятницы будут продлены все пригородные направления Октябрьской железной дороги. Также, для удобства пассажиров, увеличат количество и размеры состава.

В компании просят жителей и гостей города быть внимательнее и следить за изменениями в расписании. Его введут на Балтийском, Витебском, Ириновском, Выборгском и Приозерском направлениях.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что электричка из Петербурга в Сертолово обойдется Медведеву в 4.5 млрд рублей.

Фото: Pixabay

Теги: новости спб , общественный транспорт , расписание электричек
Категории: Новости СПб Картина дня

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