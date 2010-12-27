Электричка из Петербурга в Сертолово обойдется Медведеву в 4.5 млрд рублей

На карте Санкт-Петербурга появится еще один транспортный маршрут.

Санкт-Петербург и Сертолово свяжет ежедневная электричка. Об этом пишет издание "Мойка78" со ссылкой на губернатора Ленобласти Александра Дрозденко. По данным СМИ, глава региона согласовал проект лично с Дмитрием Медведевым. Правительство готово выделит на эти цели 4.5 млрд рублей. Они пойдут на увеличение уставного капитала РЖД, которое и займется организацией жизненно важного маршрута.

Решение властей, в первую очередь, облегчит жизнь людей, проживающих в Сертолов. Сейчас этот район соединяют с городом только несколько маршрутных автобусов. При этом петербуржцы продолжают активно покупать жилье в сертоловских новостройках.

"Мойка78" уточняет, что электричка будет ездить от Финляндского вокзала с остановкой в Левашово. Скорее всего, это будут комфортабельные составы "Ласточек", которые уже полюбились жителям Северо-Запада. Каждый поезд вместит в себя до 822 пассажиров. Стоимость билетов на новом направлении определят в ближайшее время.

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