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Роспотребнадзор не нашёл ни один водоём в Петербурге, пригодный для купнаия
Сегодня, 15:56
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Роспотребнадзор не нашёл ни один водоём в Петербурге, пригодный для купнаия

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Ни один из 24-ёх проверенных пляжей 9-ти водных объектов не соответствует требованиям санитарного законодательства.

Специалисты Роспотребнадзора провели очередную проверку соответствия воды в городских водоёмах санитарным требованиям. В результате выяснилось, что для  купания не подходит ни один пляж Северной столицы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

К понедельнику, 7 августа, были отобраны 264 пробы воды, которые протестировали на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Ни один из 24-ёх проверенных пляжей 9-ти водных объектов не соответствует требованиям санитарного законодательства.

Речь идёт о Верхнем, Среднем и Нижнем Суздальских озёрах, Ольгинском водоёме, реке Ижора, озере Безымянное в Красном Селе, Финском заливе в Кронштадтском, Приморском и Курортном районах, Колонистском пруду в Пушкинском районе.

Ранее в МЧС посоветовали петербуржцам, как вести себя в жару.

Фото: Piter.TV 

Теги: роспотребнадзор, санкт-петребург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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