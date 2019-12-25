Роспотребнадзор не нашёл ни один водоём в Петербурге, пригодный для купнаия

Ни один из 24-ёх проверенных пляжей 9-ти водных объектов не соответствует требованиям санитарного законодательства.

Специалисты Роспотребнадзора провели очередную проверку соответствия воды в городских водоёмах санитарным требованиям. В результате выяснилось, что для купания не подходит ни один пляж Северной столицы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

К понедельнику, 7 августа, были отобраны 264 пробы воды, которые протестировали на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Ни один из 24-ёх проверенных пляжей 9-ти водных объектов не соответствует требованиям санитарного законодательства.

Речь идёт о Верхнем, Среднем и Нижнем Суздальских озёрах, Ольгинском водоёме, реке Ижора, озере Безымянное в Красном Селе, Финском заливе в Кронштадтском, Приморском и Курортном районах, Колонистском пруду в Пушкинском районе.

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Фото: Piter.TV