Приезжая из Мурманской области утонула в пруду в Парголово

На теле женщины не нашли внешних признаков насильственной смерти.

В понедельник, 26 августа, в Выборгском районе нашли труп 32-летний приезжей из Мурманской области. Тело погибшей женщины плавало в небольшом пруду на Старожиловской улице в Парголово. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Местные жители заметили погибшую около 13:00 и вызвали полицейских. Правоохранители выяснили, что женщина проживала поблизости на Заречной улице. Также установлено, что она приехала в Петербург из города Кандалакша.

Отметим, что тело плавало спиной вверх, а внешних признаков насилия на нем не было. Сейчас труп увезли в морг на вскрытие, подробности происшествия уточняются.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что задушенную пенсионерку и ее повесившегося сына нашли на проспекте Металлистов.

Фото: Pixabay