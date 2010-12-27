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Задушенную пенсионерку и ее повесившегося сына нашли на проспекте Металлистов
Сегодня, 10:04
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Cherepanov

Задушенную пенсионерку и ее повесившегося сына нашли на проспекте Металлистов

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Эксперты подтвердили насильственную смерть пожилой женщины.

В воскресенье, 25 августа, в Красногвардейском районе нашли задушенную женщину и повесившегося мужчину. Тела обнаружили около полуночи в квартире дома №74 на проспекте Металлистов. Погибли 88-летняя мать с 59-летним сыном, сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Об инциденте рассказали знакомые погибших. Прибывшие на место эксперты подтвердили, что пенсионерку задушили, а ее сын действительно качался в петле.

На данный момент следствие начало проверку. Из квартиры изъяли мобильный телефон и блокнот с записями.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что ночью в Горелово двое 17-летних подростков влетели в грузовик.

Фото: Pixabay

Теги: красногвардейский район, криминал спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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