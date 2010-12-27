Ночью в Горелово двое 17-летних подростков влетели в грузовик

Один из них получил тяжелые травмы, а второй скончался на месте.

Ночью во вторник, 27 августа, в Красносельском районе произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла. По предварительным данным, его водитель не пропустил на нерегулируемом перекресте ехавший слева грузовик Volvo. Инцидент случился в 0:50 в поселке Горелово у дома №4 на Заречной улице. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В результате аварии на месте погиб 17-летний пассажир мотоцикла, а его 17-летний водитель госпитализирован в тяжелом состоянии. На данный момент сотрудники дорожной инспекции устанавливают подробности происшествия.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что ночью легковушки столкнулись с фурой на проспекте Энгельса.

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