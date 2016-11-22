Приезд молдавского президента и танцоров повлек транспортный коллапс в центре города

Парализовало площадь Искусств и прилегающие улицы.

Утром 9 октября многие петербуржцы наверняка опоздали на свои дела: центр города намертво сковало отнюдь не пятиминутными пробками. Площадь искусств, набережная канала Грибоедова, Итальянская улица погрузились в транспортный коллапс, на это петербуржцы жаловались в соцсетях.

Кроме того, на площади и прилегающих улицах дежурили ГИБДД, частично перекрыли Инженерную.

Утренние пробки вызвал приезд в Северную столицу молдавского президента Игоря Додона. Он будет присутствовать на открытии международного фестиваля народной песни "Добровидение-2019", который пройдет в зале Российского этнографического музея на Инженерной улице. Кроме того, первое лицо Молдовы привезло с собой танцевальный коллектив "Жок".

Также на фестиваль приедут полпред президента в СЗФО Александр Гуцан, врио губернатора Любовь Совершаева, депутаты Госдумы и работники культуры.

Скорее всего, пробки повторятся и завтра, пока не завершится фестиваль.

Ранее появилось видео ДТП на перекрестке Гороховой и Грибоедова, где погиб пешеход.

Фото: Яндекс-пробки