На перекрёстке Большевиков и Дыбенко случился транспортный коллапс из-за неработающего светофора

У метро образовалась огромная очередь из автобусов.

Утром понедельника, 30 января, у станции петербургского метро "Улица Дыбенко" случился транспортный коллапс. Из-за сломанного светофора на перекрёстке с проспектом Большевиков в пробке застряли пассажиры автобусов.

По данным очевидцев, транспорт недалеко от подземки выстроился в огромные очереди. Некоторые горожане предпочли выйти из автобусных салонов и добраться до метро пешком.

На данный момент движение на участке начинает приходить в норму.

Ранее мы сообщили о том, что машины провалились в яму с кипятком из-за прорыва трубы на Бассейной улице.

Фото: Яндекс.пробки (скриншот)