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На перекрёстке Большевиков и Дыбенко случился транспортный коллапс из-за неработающего светофора
Сегодня, 10:08
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На перекрёстке Большевиков и Дыбенко случился транспортный коллапс из-за неработающего светофора

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У метро образовалась огромная очередь из автобусов.

Утром понедельника, 30 января, у станции петербургского метро "Улица Дыбенко" случился транспортный коллапс. Из-за сломанного светофора на перекрёстке с проспектом Большевиков в пробке застряли пассажиры автобусов.

По данным очевидцев, транспорт недалеко от подземки выстроился в огромные очереди. Некоторые горожане предпочли выйти из автобусных салонов и добраться до метро пешком.

На данный момент движение на участке начинает приходить в норму.

Ранее мы сообщили о том, что машины провалились в яму с кипятком из-за прорыва трубы на Бассейной улице.

Фото: Яндекс.пробки (скриншот)

 

Теги: санкт-петербург, транспортный коллапс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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