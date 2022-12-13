Машины провалились в яму с кипятком из-за прорыва трубы на Бассейной улице

Как рассказали очевидцы из близлежащих домов, ранним утром 30 января на Бассейной, 23, произошел прорыв теплотрассы.

В Московском районе Петербурга, пока все ещё спали, произошла серьёзная коммунальная авария. Несколько припаркованных автомобилей оказались в промоине с горячей водой, сообщили в соцсетях очевидцы.

Как рассказали очевидцы из близлежащих домов, ранним утром 30 января на Бассейной, 23, произошел прорыв теплотрассы. Горячая вода разлилась по дороге и тротуарам, в образовавшуюся промоину провалились несколько припаркованных машин. Ещё несколько автомобилистов успели отогнать свои автомобили в более безопасные места.

На месте работают пециалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", которые просят не подходить к месту разлива. Как рассказали в пресс-службе предприятия, в хоне дефекта оказались припаркованы несколько автомобилей. Ответственность предприятия застрахована, реальный ущерб будет возмещен.

На время ремонта – до 14:00 30 января – горячая воды и тепло в квартиры местных жителей будут подаваться в полном объеме.

Фото: ВКонтакте/ Пpизнaвaшки ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Алекс Николаевич)