Приемная Чижика-Пыжика заработает в Петербурге

Герой ответит детям на вопросы о туристских достопримечательностях города, культуре и об истории.

Работу приемной Чижика-Пыжика планируют организовать для маленьких петербуржцев на постоянной основе. Проект реализуют совместно с "Почтой России". Об этом рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский в своем tg-канале 21 декабря.

Герой ответит детям на вопросы о туристских достопримечательностях города, культуре и об истории. Так, речь идет о создании "персонализированного виртуального гида" для подрастающего поколения.

Решение принято по итогам дня Чижика-Пыжика, состоявшемся вчера, 20 декабря, на выставке "Россия" в Москве. На экспозиции Петербурга располагался Кот-почтальон, и с его помощью посетители могли отправить свое письмо с подписью "Чижику-Пыжику, на Фонтанку".

Практически все дети и их родители оставили пожелание о повторной встрече с персонажем. Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Ранее на Piter.TV: стенд Петербурга на выставке "Россия" поставил рекорд посещаемости.

Фото: spbmuzei.ru