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С дома на 16-й линии В. О. пропала копия Чижика-Пыжика
Сегодня, 11:56
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С дома на 16-й линии В. О. пропала копия Чижика-Пыжика

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Пропажу заметили 1 декабря.

Со стены дома на Васильевском острове пропала копия Чижика-Пыжика, сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" во "ВКонтакте". 

Скульптура птички была на доме 71 по 16-й линии В. О. Существует версия о том, что автор разместил ее для своего маленького сына. Однако этот Чижик отличался материалом от оригинала – второй выполнен из бронзы. 

Тем большее удивление вызывает поступок неизвестных вандалов, которые украли птичку. Отсутствие скульптуры местные жители заметили 1 декабря. Намерены ли они заявить об этом в полицию, неизвестно.

"ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" 

Ранее мы рассказывали о том, что памятник юристу Владимиру Спасовичу открыли на Васильевском острове. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: васильевский остров, чижик-пыжик
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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