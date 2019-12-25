С дома на 16-й линии В. О. пропала копия Чижика-Пыжика

Пропажу заметили 1 декабря.

Со стены дома на Васильевском острове пропала копия Чижика-Пыжика, сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" во "ВКонтакте".

Скульптура птички была на доме 71 по 16-й линии В. О. Существует версия о том, что автор разместил ее для своего маленького сына. Однако этот Чижик отличался материалом от оригинала – второй выполнен из бронзы.

Тем большее удивление вызывает поступок неизвестных вандалов, которые украли птичку. Отсутствие скульптуры местные жители заметили 1 декабря. Намерены ли они заявить об этом в полицию, неизвестно. "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

Ранее мы рассказывали о том, что памятник юристу Владимиру Спасовичу открыли на Васильевском острове.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб