Петербургский Чижик-Пыжик празднует 30-летие

Этот памятник остаётся одним из самых маленьких в городе: его высота составляет всего 11 см, а вес – около 5 кг.

19 ноября 2024 года миниатюрная петербургская достопримечательность – птичка Чижик-Пыжик – празднует свой 30-летний юбилей. Скульптура была установлена на набережной реки Фонтанки в 1994 году.

История происхождения названия уходит корнями в дом № 6 на набережной Фонтанки, где с 1835 по 1918 годы располагалось Императорское училище правоведения. Студенты этого учебного заведения носили форму зелёного цвета с жёлтыми элементами, а зимой дополняли её шапкой из пыжика. Именно благодаря своему внешнему виду учащиеся получили прозвище "чижики-пыжики".

Идея воплотить образ Чижика-Пыжика в скульптуре возникла у писателя Андрея Битова на фестивале сатиры и юмора "Золотой Остап". Автором памятника стал грузинский режиссер, сценарист и скульптор Резо Габриадзе совместно с архитектором Вячеславом Бухаевым.

Этот памятник остаётся одним из самых маленьких в городе: его высота составляет всего 11 см, а вес – около 5 кг. Согласно поверьям, он способен исполнять желания при условии, что вы сможете забросить монету на его пьедестал.