Прием заявок на установку "летних кафе" в Петербурге стартует 1 апреля

Столики можно будет размещать с 1 мая по 15 октября.

С апреля предприниматели могут подать заявления на размещение "летних кафе". Об этом сообщила пресс-служба комитета имущественных отношений Петербурга.

Предприятия общественного питания вновь смогут размещать столики с 1 мая по 15 октября. Заявление необходимо подать в Личном кабинете на сайте КИО. Порядок получения разрешения будет таким же, как и в 2020 году, то есть упрощенным. Разрешение выдается бесплатно.

Главное условие — земельный участок под выносные столики должен быть смежным с участком под капитальным заведением общественного питания — рестораном или кафе. Площадь террасы не должна быть больше площади самого ресторана или кафе.

Подробнее с информацией о заявлении можно ознакомиться на сайте ведомства.

ЗакС Петербурга хочет разрешить ресторанам круглогодично размещать павильоны для обслуживания посетителей. Прошедшей зимой столики на улице были не так востребованы.

Фото: Piter.TV