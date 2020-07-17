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Прием заявок на установку "летних кафе" в Петербурге стартует 1 апреля
Сегодня, 14:32
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nadezhda_sib

Прием заявок на установку "летних кафе" в Петербурге стартует 1 апреля

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Столики можно будет размещать с 1 мая по 15 октября.

С апреля предприниматели могут подать заявления на размещение "летних кафе". Об этом сообщила пресс-служба комитета имущественных отношений Петербурга.

Предприятия общественного питания вновь смогут размещать столики с 1 мая по 15 октября. Заявление необходимо подать в Личном кабинете на сайте КИО. Порядок получения разрешения будет таким же, как и в 2020 году, то есть упрощенным. Разрешение выдается бесплатно. 

Главное условие — земельный участок под выносные столики должен быть смежным с участком под капитальным заведением общественного питания — рестораном или кафе. Площадь террасы не должна быть больше площади самого ресторана или кафе.  

Подробнее с информацией о заявлении можно ознакомиться на сайте ведомства.

ЗакС Петербурга хочет разрешить ресторанам круглогодично размещать павильоны для обслуживания посетителей. Прошедшей зимой столики на улице были не так востребованы.

Фото: Piter.TV

Теги: летние кафе, терраса
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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