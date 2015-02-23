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Нестационарным уличным кафе разрешили устанавливать летнюю мебель
Сегодня, 14:43
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Нестационарным уличным кафе разрешили устанавливать летнюю мебель

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Ранее это могли делать только стационарные кафе.

Губернатор Петербурга Александр Беглов разрешил размещать сезонную уличную мебель не только стационарным предприятиям общественного питания, но и нестационарным. Об этом 25 июля сообщила пресс-служба Смольного.

Соответствующие изменения были внесены в правительство Петербурга "О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга".

Под уличной мебелью понимаются столы, стулья, скамьи, кресла. Решение было принято для того, чтобы поддержать бизнес. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что Смольный устроил рейд после жалоб петербуржцев на летние кафе. 

Фото: Piter.tv

Теги: кафе, терраса, уличная мебель
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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