Нестационарным уличным кафе разрешили устанавливать летнюю мебель

Ранее это могли делать только стационарные кафе.

Губернатор Петербурга Александр Беглов разрешил размещать сезонную уличную мебель не только стационарным предприятиям общественного питания, но и нестационарным. Об этом 25 июля сообщила пресс-служба Смольного.

Соответствующие изменения были внесены в правительство Петербурга "О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга".

Под уличной мебелью понимаются столы, стулья, скамьи, кресла. Решение было принято для того, чтобы поддержать бизнес.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что Смольный устроил рейд после жалоб петербуржцев на летние кафе.

Фото: Piter.tv