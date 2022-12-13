Петербургский пенсионер отдал миллион рублей за "остекление террасы"

Сумму он передал в 2019 году, работы так и не были выполнены.

В Петербурге в полицию обратился пенсионер, который ещё в 2019 году заплатил более миллиона рублей за остекление террасы в квартире. Однако, работы так и не были выполнены, стало известно Piter.tv

В мае 2019 года, пенсионер (67 лет на данный момент) передал 1 047 000 рублей мужчине 1974 года рождения за остекление террасы в квартире. До настоящего времени услуга не оказана, мужчина на связь не выходит, денежные средства не возвращены.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: pxhere.com