Прием документов на аттестацию педагогов возобновили в МФЦ Петербурга

Прием документов будет проходить до 15 мая следующего года.

В среду, 25 августа, в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" сообщили, что МФЦ возобновил прием документов педагогов, которые хотят повысить квалификацию. Услуга комитета по образованию доступна в любом центре до 15 мая 2022 года.

Отмечается, что аттестация педагогических работников – это форма профессионального роста педагога и проводится не реже, чем раз в пять лет. На высшую квалификационную категорию заявление подается не ранее, чем через два года после установления по этой должности первой квалификационной категории, либо при имеющийся действующей высшей квалификационной категории.

Для подачи документов необходимо предоставить портфолио объемом не более 15 страниц. Индивидуальные папки большего объема предоставляются заявителем лично в Центре аттестации и мониторинга Комитета по образованию по адресу: Московский пр., д. 52, лит. А. В случае наличия у педагогического работника ранее установленной квалификационной категории также необходимо представить копию подтверждающего документа, заверенную работодателем.

В ведомстве напомнили, что срок действия квалификации, который закончился с 1 сентября по 1 октября, продлили до 31 декабря.

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