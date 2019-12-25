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СК начал проверку после обнаружения детского черепа на чердаке в Петербурге
Сегодня, 15:28
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Alena_Zinovieva

СК начал проверку после обнаружения детского черепа на чердаке в Петербурге

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Останки принадлежат ребенку 4-7 лет.

Следователи городского СК РФ начали доследственную проверку после обнаружения черепа ребенка на чердаке жилого дома. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Детские останки нашли рабочие строительной компании, которые поднялись на чердак дома №83 на набережной Обводного канала, чтобы выполнить работы по замене кровли. Череп и фрагменты скелета принадлежат ребенку 4-7 лет.

В настоящий момент проводится осмотр места происшествия. Останки направлены в морг для выяснения пола ребенка и причины смерти. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что в туалете хостела на Садовой улице нашли труп мужчины в тапочках.

Фото: spb.sledcom.ru

Теги: дети, останки, ск рф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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