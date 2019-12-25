Череп ребенка нашли на чердаке дома в центре Петербурга

Останки обнаружили рабочие во время проведения работ по замене кровли.

В воскресенье, 20 сентября, в дежурную часть полиции Петербурга обратился прораб ООО "Гринвид Инжеры" и заявил об обнаружении останков человека на чердаке дома №83 на набережной Обводного канала. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Череп и фрагменты скелета ребенка 4-7 лет нашли на чердаке 6-этажного дома 1934 года постройки. Их обнаружили рабочие во время проведения работ по замене кровли. Пол и степень давности смерти устанавливаются. Останки направлены в морг.

Ранее мы писали, что в Ленобласти нашли два пакета с расчлененными частями тела.

Фото: pixabay.com