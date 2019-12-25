В Ленобласти нашли два пакета с расчлененными частями тела

В воде останки лежали не менее недели. Удалось выяснить, что это была женщина, невысокого роста с 35 размером ноги.

В воскресенье, 13 сентября, житель села Коскеницы Волховского района Ленинградской области утром обнаружил останки женщины, прогуливался вдоль реки Сясь. Об этом он рассказал "Пятому каналу". Он рассказал, что увидел ногу и сразу пошел звонить в полицию, они после нашли и другие части тела.

Изданию 47news в полиции рассказали, что на берегу было найдено два пакета. В одном пластиковом мешке лежали руки, отсечённые по плечо, в другом – ноги, отрубленные по колено. Сотрудники полиции отметили, что отчленение было произведено без повреждения суставных хрящей. В воде останки лежали не менее недели. Удалось выяснить, что это была женщина, невысокого роста с 35 размером ноги.

По факту обнаружения отчлененных верхних и нижних конечностей на берегу реки Сясь возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

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Фото: Piter.TV