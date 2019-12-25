В туалете хостела на Садовой улице нашли труп мужчины в тапочках

Тело направили в морг для выяснения точной причины смерти.

Днем 20 сентября в центре Петербурга нашли труп мужчины 25-30 лет. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Тело погибшего находилось в туалете одного из хостелов на Садовой улице. Мужчина с европейским типом лица и темно-русыми волосами был одет в черные спортивные штаны, серую толстовку, на ногах были черные носки и зеленые тапочки.

Что произошло, пока не известно. Труп направили в морг для выяснения точной причины смерти.

Ранее мы писали, что череп ребенка нашли на чердаке дома в центре Петербурга.

Фото: pixabay.com