Причиной гибели сноубордиста в Хибинах могла стать плохая погода

Молодой человек вместе с друзьями спускался с горы на необорудованном склоне.

Один из трех участников поездки в Мурманскую область, в которой погиб 29-летний житель Петербурга Герман, поделился подробностями случившегося. Как оказалось, они спускались по знакомому маршруту, который находится рядом с оборудованной трассой. Причиной трагедии могла стать плохая погода.

Друг погибшего заверил, что трасса проходит в 50 метрах от того места, где они спускались. "Когда там ясное небо, сложно какие-то неправильные вещи сотворить, потому что все как на ладони", - сообщил он "Фонтанке".

В какой-то момент из-за тумана молодой человек потерял приятелей из виду и стал кричать им, что нужно возвращаться. Кроме того, он воспользовался рацией. Герман, скорее всего, не услышал предостережения друга. Третий сноубордист смог различить слово "стоп" и, возможно, это спасло ему жизнь. "Еще бы сантиметров десять проехал и тоже бы улетел вслед за ним", - отметил сноубордист, добавив, что высота скального сброса могла составить 200 метров и даже больше.

После того, как Герман пропал, его друзья обратились к спасателям и поставили доску в том месте, где видели его последний раз.

Заявка об исчезновении сноубордиста поступила в МЧС вечером 28 марта. Германа нашли живым, однако спасти его не удалось. По факту случившегося проводится доследственная проверка. По предварительным данным, петербуржцы не зарегистрировались должным образом, а также спускались с горы на необорудованном склоне.

Девушка погибшего рассказала, что он был опытным фрирайдером, на сноуборде катался 15 лет. Хибины были остановкой друзей на пути в Териберку.

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