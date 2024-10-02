Причиной отравления студентов в колледже "Звёздный" стали антисанитарные условия

В Петербурге нашли нарушения на кухне колледжа после массового отравления.

В Санкт-Петербурге установлены причины массового отравления студентов колледжа "Звёздный". Проверка выявила серьёзные нарушения санитарных требований в пищеблоке образовательного учреждения. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов города.

Административное дело возбуждено в отношении компании "Аурум Плюс", отвечавшей за питание учащихся. По данным надзорных органов, в помещениях пищеблока обнаружены немаркированные продукты — гречневая крупа, рис, макароны, курица в кисло-сладком соусе, тушёный картофель, тефтели и овощи. Проверяющие также зафиксировали нарушения санитарных норм: в цехах находились мухи, уборка проводилась некачественно, использовались просроченные дезинфицирующие средства, а отделка помещений была повреждена и не соответствовала требованиям безопасности.

Материалы проверки переданы в Московский районный суд Петербурга, где уже зарегистрировано административное дело. В ближайшее время состоится судебное заседание, на котором будет решён вопрос о привлечении ответственной компании к ответственности.

Ранее число отравившихся в столовой петербурского колледжа выросло до 20.

Фото: Piter.TV