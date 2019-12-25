Причиной госпитализации Дмитрия Диброва стал микроинсульт

Журналиста оставят в больнице на 7-10 дней.

Врачи диагностировали у телеведущего Дмитрия Диброва микроинсульт. С приступом и без сознания журналиста доставили в больницу еще 17 февраля: Диброву стало плохо в кинотеатре "Октябрь" на показе картины Егора Михалкова-Кончаловского "На Луне". Об этом рассказал ТАСС.

На данный момент Дибров чувствует себя лучше, самостоятельно передвигается и созванивается с родными. В больнице он пробудет 7-10 дней, чтобы восстановиться. Также телеведущий ожидает результатов медицинского обследования.

Ранее телеведущий Дмитрий Шепелев заявил об уходе с Первого канала.