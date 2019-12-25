Причины вчерашней аварии на подстанции "Ручьи" расследует комиссия Ростехнадзора

Специалисты обсудили массовое отключение потребителей накануне.

В четверг, 24 июня, представители "Россети Ленэнерго" поучаствовали в заседании Регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения под руководством председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрея Бондарчука, передает пресс-служба компании.

Специалисты обсуждали массовое отключение потребителей в связи с аварией, произошедшей накануне на подстанции 220 кВ "Ручьи" компании "ОЭК". Из-за возгорания на подстанции пришлось обесточить 265 домов в Калининском и Красногвардейском районах города и 235 домов области.

Резервные схемы для возобновления электроснабжения создали за час. Оборудование "ОЭК" вывели из строя, на данный момент восстановительные работы еще не завершили. Отмечается, что из-за состояния подстанции бесперебойность электроснабжения 60 тысяч жителей под угрозой. Специалисты дежурят круглосуточно. Расследованием причин нарушений занимается Ростехнадзор.

Ранее мы писали, что специалисты "Россети Ленэнерго" восстановили электроснабжение после пожара на подстанции.

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