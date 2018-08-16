В Москве умер актер Александр Числов

Артист попал в больницу с острым обострением пневмонии.

Утром 29 августа в возрасте 54 лет ушел из жизни известный российский актер Александр Числов. Артист умер примерно 8:30 мск в реанимационном отделении 33-й больницы в Сокольниках. О трагедии сообщил товарищ покойного Денис Сердюков. Об этом пишет Teleprogramm.pro.

Со слов близких, состояние актера резко ухудшилось еще месяц назад. Числову чудились непонятные вещи: он считал, что ему в пищу подкладывают отраву, которая сводит его с ума.

16 августа стало известно о госпитализации актера. Врачи диагностировали у него острое обострение пневмонии. Именно эта болезнь привела к расстройству поведения. Врачи боролись за жизнь артиста до последнего, однако спасти ее не удалось.

О месте и дате похорон пока неизвестно. Близкие Александра Числова находятся в подавленном состоянии, поэтому не обсуждали организационные моменты прощальной церемонии.

Александр Числов исполнил десятки ролей в кино. В большинстве случаев известен российским зрителям по эпизодическим ролям комического характера.

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Видео: архивные снимки, Piter.TV,